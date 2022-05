Formel-1-Qualifying Ferrari startet beim Miami-Debüt aus der ersten Reihe

WM-Spitzenreiter Charles Leclerc hat sich die Pole Position für das erste Formel-1-Rennen in Miami gesichert. Der Ferrari-Pilot aus Monaco setzte sich am Samstag in der Qualifikation vor seinem spanischen Teamkollegen Carlos Sainz und den beiden Red Bull von Weltmeister Max Verstappen und Sergio Pérez durch. Für eine Überraschung sorgte Valtteri Bottas. Der Alfa-Romeo-Pilot beendete das Qualifying als Fünfter – einen Platz vor seinem ehemaligen Teamkollegen Lewis Hamilton.