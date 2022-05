Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Der Start: Zuletzt war Ferrari in Mexiko 2019 gemeinsam aus der ersten Startreihe ins Rennen gegangen. In Miami hielt diese Doppelführung bis kurz nach der ersten Kurve. Leclerc gewann den Start, doch Teamkollege Sainz wurde von Verstappen außen in Kurve eins kassiert. Auch Hamilton hat beim Start Plätze verloren und fiel zwischenzeitlich auf Rang acht zurück. Noch schlimmer lief es für Aston Martin: Sebastian Vettel und Lance Stroll mussten statt von den Plätzen zehn und 13 aus der Boxengasse starten. Aston Martin hatte zuvor Probleme mit der Benzintemperatur gemeldet.

Hamilton kommt lange nicht an Bottas vorbei: Das Qualifying hatte er bereits für sich entschieden, und auch im Rennen gelang es Hamilton zunächst nicht, seinen ehemaligen Teamkollegen Valtteri Bottas im Alfa Romeo zu überholen. Nachdem Hamilton seinen sechsten Platz wiederhergestellt hatte (Runde zwölf), fuhr er zehn Runden hinter dem Finnen her, der in der Folge zwischen neun und 13 Sekunden Abstand zu Pérez hatte. Es musste eine befriedigende Situation für Bottas sein, der fünf Jahre lang an der Seite von Hamilton im Mercedes fuhr – und dort die zweite Geige spielte. Erst zum Ende des Rennens (50) unterlief ihm ein Fehler, beide Mercedes gingen vorbei.

Und bekommt weiter Druck im eigenen Team: Hamiltons Teamkollege George Russell, nach einem schlechten Qualifying von Platz zwölf aus gestartet, war lange mit alten Reifen draußen geblieben und konnte eine Safety-Car-Phase (41) nutzen, um in die Box zu kommen. In Runde 51 kassierte er Hamilton und beendete das Rennen als Fünfter, einen Platz vor dem siebenfachen Weltmeister.

Schmuck, Klimakrise, Straßenbelag: Der Große Preis von Miami sollte eine Show werden. Daran hatten die Marina ohne Wasser, VIP-Lounges und exorbitante Ticketpreise keinen Zweifel gelassen. Doch schon vor dem Rennen kam es auch zu Kritik vonseiten der Fahrer. Zuerst hatte ein Schmuckverbot im Cockpit für Verdruss gesorgt. Dann störte Sebastian Vettel mit einem T-Shirt die Show, mit dem er auf den steigenden Meeresspiegel im Zuge des Klimawandels aufmerksam machen wollte. Zu sehen war darauf ein Helm mit einem Schnorchel unter einer Wellenlinie und die Aufschrift: »Miami 2060 – 1. Grand Prix unter Wasser – Handelt jetzt oder schwimmt später«. Unmittelbar vor dem Rennen hatten zudem mehrere Piloten dem Miami International Autodrome zu wenig Grip abseits der Ideallinie attestiert.

Bild vergrößern Sebastian Vettel und sein Shirt: »Wir müssen jetzt handeln, sonst wird es viel Leid geben« Foto: IMAGO/Sam Bloxham / IMAGO/Motorsport Images