Red-Bull-Duell bei der Formel 1 in Miami Pérez zuckt zurück

Pérez ist ehrgeizig, nicht wahnsinnig: Sergio Pérez hatte Blut geleckt. Der Mexikaner hätte heute die WM-Führung von seinem Teamkollegen übernehmen können, ein vorzeitig abgebrochenes Qualifying hatte Max Verstappen zum Start in die Peripherie gespült, 20 Runden führte Pérez den Großen Preis von Miami an, dann bog er ab zum Stopp. Verstappen, der auf den harten Reifen gestartet war, übernahm. In Runde 46 musste auch der Weltmeister in die Box, er kam knapp hinter Pérez wieder auf die Strecke – und setzte sofort zur Jagd an. Zwei Umläufe später ging er in Kurve eins außen vorbei, Pérez hielt gegen, doch mit den gebrauchten Reifen konnte er nichts entgegensetzen, im entscheidenden Moment zog er zurück. Es wäre gewesen, als würde man versuchen, einen Düsenjet mit Pappmaché aufzuhalten.