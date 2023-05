Nach sechs Saisonläufen führt Titelverteidiger Verstappen in der Gesamtwertung nun mit 39 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko, der nur 16. wurde. Für Verstappen war es der vierte Saisonsieg und der insgesamt 39. seiner Karriere. Schon am kommenden Sonntag findet vor den Toren Barcelonas in Spanien der nächste Grand Prix statt.