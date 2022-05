Formel-1-Chaos in Monte Carlo Leclerc wird den Monaco-Fluch nicht los

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externer Inhalt Zur Datenschutzerklärung

Das Ergebnis: Die Champagnersause fand später dann auch ohne den Monegassen statt, stattdessen siegte bei dem mehrmals unterbrochenen Rennen überraschend Sergio Pérez im Red Bull vor Leclerc Teamkollegen Carlos Sainz und dem WM-Führenden Max Verstappen im zweiten Red Bull. Lesen Sie hier den Rennbericht.

Bild vergrößern Sergio Pérez feiert den dritten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere – und kämpfte später auf dem Podium mit den Tränen Foto: Mark Thompson / Getty Images

Zelten in Monte Carlo: Nach dem Qualifying hatten einige Teams, darunter Red Bull und Mercedes, auf den angekündigten Regen gehofft. Auf dem nur 3,337 Kilometer kurzen Kurs im Fürstentum ist Überholen auf der Strecke bei Trockenheit schwer, auf nasser Strecke hatten sich die Geschlagenen in der Qualifikation aber noch einiges ausgerechnet. Der Wunsch wurde erhört, allerdings regnete es so stark, dass die Rennleitung den Start aus Sicherheitsgründen verschob. Zuvor waren die Fahrer zwei Formationsrunden hinter dem Safety Car um die Strecke gefahren. »Ich bin noch nie so nass geworden in einem Formel-1-Auto«, funkte Haas-Pilot Mick Schumacher an seine Crew. Schließlich stiegen die Piloten wieder aus, die Teams bauten in der Boxengasse Zelte auf.

Bild vergrößern Côte d’Azur, schlechtes Wetter: »Es ist fast so, als wären wir wieder zu Hause in Woking«, twitterte der britische Rennstall McLaren Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Der Start: Um 16.05 Uhr ging es hinter dem Safety Car wieder auf die Strecke. Leclerc führte das Feld bei dem fliegenden Start an, vor seinem Teamkollegen Sainz, gefolgt von den beiden Red Bull von Pérez und Verstappen. Die Piloten gingen es vorsichtig an, vorne kam es zu keinen Positionswechseln. Im hinteren Teil des Feldes fuhr Lance Stroll im Aston Martin in die Leitplanke, konnte das Rennen aber fortsetzen. Komm rein, nein, doch nicht: Leclerc baute zunächst die Führung aus. Als die Strecke abzutrocknen begann, eröffnete Pérez als erster aus der Spitzengruppe den Reifenwechselreigen (16). Er kam auf Platz fünf wieder heraus. Zwei Runden später stoppten auch Leclerc und Verstappen und holen sich wie Pérez Intermediates, doch der Mexikaner war zu schnell und kam an beiden vorbei. Derweil führte Sainz das Feld an, er wollte direkt auf Trockenreifen wechseln. In Runde 21 holte die Scuderia ihn herein, direkt dahinter folgte Leclerc. Über Funk war zu hören, wie er zunächst hereingerufen wurde, dann funkte es hektisch »Bleib draußen«, doch es war zu spät. Pérez und Verstappen kamen eine Runde später zum Stopp und jeweils vor Sainz und vor Leclerc wieder auf die Strecke. Leclerc fiel innerhalb weniger Runden von Platz eins auf vier.

Bei Schumachers Auto bricht das Heck: Die Spitzengruppe lag in Folge innerhalb von nur vier Sekunden auseinander (25). Nur eine Runde später kam es jedoch erneut zur Rennunterbrechung. Mick Schumacher verlor in der Schwimmbad-Schikane die Kontrolle über seinen Haas und schlug hart in die Streckenbegrenzung ein. Das Heck war vollständig abgebrochen. »Ich bin okay« funkte er, »ich weiß nicht, was da passiert ist«. Er konnte das Auto selbstständig verlassen. Weil an der Einschlagstelle die Barrieren repariert werden mussten, mussten die Piloten ihre Autos erneut abstellen.

Bild vergrößern Der Haas zerbricht in zwei Teile – Mick Schumacher konnte das zerstörte Auto selbstständig verlassen Foto: CHRISTIAN BRUNA / AFP

Technikpanne bei Sky: Als herrschte nicht schon genug Chaos, hatte auch TV-Sender Sky mit Problemen zu kämpfen. Während der zweiten Rennunterbrechung kam es zu einem Stromausfall in der Sprecher-Kabine. Zunächst war Kommentator Sascha Roos nicht mehr zu hören, Experte Ralf Schumacher überbrückte die Situation. Allerdings räumte der frühere Formel-1-Fahrer ein, das Geschehen auf der Strecke wegen der Technik-Probleme nicht mehr komplett verfolgen zu können. Dann übernahm Roos das funktionierende Mikrofon von Schumacher und versuchte, zum zweiten Experten Leo Lackner zu schalten. Diesen konnte er aber nicht sofort verstehen. »Keine Ahnung, ob man jetzt was gehört hat«, sagte Roos. »Das haben wir auch noch nicht erlebt«, bekannte er.

Es geht wieder los: Um 17.19 Uhr wurde das Rennen hinter dem Safety Car wieder aufgenommen, angeführt von Pérez vor Sainz, Verstappen und Leclerc. Dahinter folgten George Russell, Lando Norris, Fernando Alonso und Lewis Hamilton. Die Red Bull waren auf harten Reifen unterwegs, Ferrari auf Medium. Zu Positionsverschiebungen kam es zunächst nicht. Doch in den letzten Runden fuhren die Top vier dicht an dicht hintereinander her, in den Kurven berührten sie sich fast. Russell konnte das Tempo nicht mitgehen und fiel auf rund acht Sekunden zurück. Pérez hielt dem Druck stand. Als die Autos über die Ziellinie fuhren, kam die Sonne wieder heraus.

Doch noch volle Punkte: Die geplante Renndistanz von 78 Runden konnte in Monaco wegen der Unterbrechungen nicht absolviert werden, nach 64 Runden war Schluss. Drei Stunden nach dem ursprünglich geplanten Start war das Zeitlimit erreicht, allerdings auch das Minimum von 58 Runden erreicht, so dass alle Piloten die vollen WM-Punkte erhielten. Verstappen konnte dadurch seinen Vorsprung auf Leclerc um drei auf neun Punkte ausbauen. Pérez rückt mit nun 110 Zählern an Leclerc heran.

Bild vergrößern Fürst Albert im Gespräch mit Charles Leclerc vor dem Rennen: Bei der Siegerehrung trafen beide nicht mehr aufeinander Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA