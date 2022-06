Formel 1 in Kanada Plötzlich muss ein einsamer Verstappen kämpfen – mit Erfolg

Unzufrieden zeigte sich während des Rennens auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der lange Zeit hinter Esteban Ocon festhing. Via Funk beschwerte sich Leclerc bei seinem Team über die Leistung seines Wagens. Das Ziel erreichte er als Fünfter – ein starkes Ergebnis, immerhin war Leclerc nur von Position 19 gestartet.

In der 50. Runde musste das Safety Car ausrücken, nachdem Yuki Tsunoda unmittelbar nach einem Boxenstopp in die Bande gefahren war. Sainz hatte bei der Szene Glück: Er war kurz zuvor in die Box zu seinem zweiten Stopp gefahren, danach kam er direkt hinter Verstappen zurück auf die Strecke. Fünf Runden später verschwand das Safety Car – und der Red-Bull-Pilot konnte seine Spitzenposition verteidigen.