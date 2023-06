Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat beim Großen Preis von Kanada seinen sechsten Sieg im achten Saisonrennen eingefahren. Der Niederländer baute seinen Vorsprung in der WM-Wertung in Montreal auf 69 Punkte aus und steuert früh in der Saison auf seinen dritten Titel nacheinander zu. Mit 41 Rennsiegen hat er nun genau so viele wie Ayrton Senna. Dazu schreibt die internationale Presse: