Monza sah rot am Sonntagnachmittag: Der Autodromo Nazionale di Monza war in roten Rauch getaucht. Flaggen mit dem "Cavallino rampante", dem Logo der Scuderia, wehten, Tausende rotgekleidete Tifosi bejubelten ihren Star Charles Leclerc auf dem Siegerpodium - dazu die Klänge der italienischen Hymne. Auf der Rennstrecke des kleinen Städtchens nordöstlich von Mailand feierte Ferrari den ersten Heimsieg seit 2010 - und gleichzeitig eine überaus erfolgreiche Rückkehr aus der Sommerpause.

Der 21-jährige Monegasse Leclerc hatte mit seinem Doppelerfolg von Spa und Monza für die ersten Saisonsiege des italienischen Rennstalls gesorgt. Nach der drückend langen Dominanzphase von Mercedes, deren Siegesserie bis zum Grand-Prix von Belgien nur durch Red-Bull-Pilot Max Verstappen unterbrochen wurde, meldete sich Ferrari zurück.

Ursache Nummer eins dafür war die Konstanz von Leclerc, der - ebenso wie in Spa - seine Poleposition ins Ziel retten konnte. Über 30 Runden verteidigte er seine Führung vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Dabei sorgte seine Fahrweise für Diskussionen: In Runde 23 versuchte Hamilton den Monegassen in einer Linkskurve zu attackieren, nachdem beide Fahrer Nico Hülkenberg überholt hatten. Der Weltmeister probierte es außen und kam von der Strecke ab.

Schnell und lernfähig

Hamilton beschwerte sich im Anschluss, dass Leclerc von der Rennleitung nur verwarnt worden war. Während des Rennens funkte er an seine Box, der Ferrari-Pilot hätte ihn ins Gras geschoben. Im vergangenen Jahr sei Verstappen in Monza für eine ähnliche Aktion gegen Bottas mit einer Fünf-Sekunden-Strafe belegt worden. Gleichwohl gab es nach Rennende von Mercedes-Seite versöhnliche Worte: "Wir hatten zwar ein paar Momente, in denen es eng war, aber darüber können wir eher unter vier Augen sprechen. Es ist nichts Großes und wir werden weiter gegeneinander Rennen fahren. Ich freue mich darauf, noch viele Rennen mit ihm zu haben", sagte Hamilton. Leclerc habe verdient gewonnen.

Die Szene zeigte auch, dass Leclerc schnell lernt: In Österreich hatte er sich nach langer Verfolgung von Verstappen den Sieg kurz vor Rennende von dem Niederländer noch aus der Hand nehmen lassen.

In Monza ist die Mercedes-Jagd auf Leclerc an Details gescheitert. Er war auf den Geraden schnell, Hamilton und Bottas leisteten sich Fahrfehler in der Schlussphase. Aber auch mittels Strategie konnte der ansonsten clevere deutsche Rennstall Ferrari an diesem Tag nicht beikommen: In Runde 20 versuchte Mercedes mit Hamilton einen Undercut gegen Leclerc. Die Scuderia reagierte schnell und holte ihn eine Runde später in die Box, durch die geringere Standzeit kam der Ferrari-Pilot knapp vor Hamilton zurück auf die Strecke. Bottas kam erst in der 27. Runde zum Reifenwechsel und hatte danach acht statt zwei Sekunden Rückstand auf die Führenden.

Mercedes bleibt Titelanwärter

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel lieferte Ferrari mit seinem gefährlichen Fahrfehler und der anschließenden Zeitstrafe hingegen einen erneuten Grund, die Hierarchiefrage eindeutig für Leclerc zu beantworten. Musste er Vettel in China noch ziehen lassen, wurde Vettel in Spa zum Bremsklotz degradiert. In Monza brauchte es keine Stallorder dazu, das besorgte der 32-Jährige gleich selbst.

Zwar sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hinsichtlich Vettels Status im Team nach dem Rennen: "Nein, da wird sich nichts ändern." Doch der Umgang mit Streitigkeiten beider Piloten nach dem Qualifying spricht eine andere Sprache. Der Rennstall hatte angeordnet, dass Leclerc Vettel auf dessen zweiter schnellen Runde Windschatten geben sollte, aber der Monegasse verweigerte die Unterstützung. Binotto sagte dazu nach dem Rennen: "Ja, es gab ein paar Diskussionen mit Charles. Aber jetzt haben wir ihm schon wieder alles vergeben, was er getan hat."

Getty Images/Mark Thompson Charles Leclerc bei der Siegerehrung auf dem Podium

Sieben Rennen sind noch zu fahren in der aktuellen Formel-1--Saison, 175 Punkte zu vergeben. Lewis Hamilton, der als einziger Fahrer bei jedem Großen Preis Punkte geholt hat, führt die Gesamtwertung weiterhin souverän an - und hat 102 Zähler Vorsprung vor Leclerc, der seinen Teamkollegen Vettel mit insgesamt 182 Punkten nun auch in der Fahrerwertung überholt hat. Die beiden Vollgas-Kurse von Belgien (rund 60 Prozent) und Italien (rund 80 Prozent), die Ferrari liegen, sind vorbei. Und bei aller Euphorie rund um den Heimsieg: Mercedes bleibt Titelanwärter, und auch der derzeit WM-Dritte Verstappen fährt eine starke Saison.

Doch der Rennstall hat gezeigt, dass das Team die Sommerpause genutzt hat, um sich erfolgreich zurückzumelden und die ersten Siege einfahren zu können. Vor allem mit einem Charles Leclerc, der sich in seinem zweiten Jahr in der Königsklasse des Motorsports weiter verbessert, kann Ferrari auf weitere Rennerfolge hoffen. Ein Umstand, der nach dem Rennen auf dem Hungaroring, bei dem Vettel und Leclerc mit über einer Minute Rückstand ins Ziel kamen, kaum noch denkbar war.

Und so kommentierte Leclerc seinen Sieg in Monza mit einem Wort. Es lautete: "Befreiung".