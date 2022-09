Formel 1 in Monza Ein Traktor ruiniert Ferrari das Finale

Das Ergebnis: Verstappen fährt im Red Bull weiter munter seiner Titelverteidigung entgegen, hinter Leclerc komplettierte George Russell im Mercedes das Treppchen. Lesen Sie hier den Rennbericht.

Das Spektakel beginnt still: Das Autodromo Nazionale di Monza, der »Tempel des Tempos«, feiert sein 100. Jubiläum, Ferrari in diesem Jahr sein 75., man fährt in einer Sonderlackierung in rot-gelb, zum ersten Mal seit Beginn der Coronapandemie sind die Tribünen wieder voll, Startenor Andrea Bocelli gab die italienische Hymne zum Besten. Der Rennsonntag sollte ein Fest werden für die Tifosi, doch zunächst wurde es ganz ruhig. Vor dem Start gab es eine Schweigeminute angesichts des Todes von Queen Elisabeth II. am Donnerstag. Sieben von zehn Teams sind in Großbritannien stationiert, viele würdigten die verstorbene Queen mit Botschaften an den Autos.