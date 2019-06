Beim Großen Preis von Österreich wird Charles Leclerc im Ferrari von der Poleposition ins Rennen gehen. Im Qualifying verwies der Monegasse den WM-Führenden Lewis Hamilton im Mercedes auf Platz zwei. Dritter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Für den 21 Jahre alten Leclerc ist es die zweite Poleposition seiner Karriere.

Sebastian Vettel musste in einer schwierigen Saison einen nächsten Rückschlag hinnehmen: Ein Defekt an seinem Wagen hinderte ihn im entscheidenden Durchgang am Fahren, er landete nur auf dem zehnten Platz. Weil Kevin Magnussen von Haas aber zurückversetzt wird, startet Vettel als Neunter in das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr, TV: Sky und RTL; Liveticker: SPIEGEL ONLINE).

Die genaue Ursache für den Schaden an Vettels Ferrari blieb zunächst unklar. "Wir wissen es noch nicht ganz genau", sagte der 31-Jährige: "Im zweiten Qualifying war auf einmal ein Problem mit der Pneumatik."

Hamilton, der sein Bedauern über den eintönigen Saisonverlauf geäußert hatte, sagte: "Es ist cool, dass drei verschiedene Teams auf den ersten drei Plätzen stehen." Der 34-Jährige muss aber noch zittern, da wegen eines Manövers zu Beginn des Qualifyings gegen ihn ermittelt wird. Sein Teamkollege Valtteri Bottas, der im freien Training noch einen Unfall gebaut hatte, wurde Vierter.

Der deutsche Renault-Pilot Nico Hülkenberg erreichte den zwölften Platz, konnte aber ebenso wie Vettel an der dritten Qualifying-Phase nicht mehr teilnehmen, weil sein Auto technische Probleme hatte. "Wir müssen das so hinnehmen. Das Auto ist nervös auf der Hinterachse, das ist bei so langgezogenen Kurven wie hier in Spielberg Gift", sagte der 31-Jährige. In seinem Renault mussten neue Antriebsteile eingebaut werden, weshalb Hülkenberg sogar um fünf Plätze zurückversetzt wird.