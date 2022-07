In dieser Saison finden insgesamt drei Sprintrennen in der Formel 1 statt. In Imola hatte Verstappen den Sprint und anschließend das Hauptrennen gewonnen. Die acht bestplatzierten Fahrer des Sprints nehmen zusätzliche WM-Punkte mit (Sieger: acht Punkte, Achter: ein Punkt), in Brasilien steigt am Ende der Saison die dritte Ausgabe. Der Sieger des Sprintrennens am Samstag geht zusätzlich vom ersten Startplatz ins Hauptrennen am Sonntag.