Dass Pérez Zweiter werden würde, danach sah es lange nicht aus. Völlig überraschend fuhr Nico Hülkenberg lange Zeit hinter Verstappen her. Seinen zweiten Platz musste er schließlich hergeben, zwischenzeitlich drohte er sogar, aus den Punkten zu fallen. Am Ende raste Hülkenberg im Haas aber auf den sechsten Platz und bekam dafür drei Punkte gutgeschrieben. Dritter im Sprint wurde Carlos Sainz im Ferrari. Am Sonntag steht das Hauptrennen an (15 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL.de). Verstappen geht von der Pole aus ins Rennen.