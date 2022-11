Wieder kracht es zwischen Hamilton und Verstappen

Schon nach wenigen Kurven alarmierte ein Kontakt zwischen Kevin Magnussen und McLarens Daniel Ricciardo das Safety-Car. An der Spitze führte Russell vor Hamilton sowie den Red Bull von Verstappen und Sergio Pérez das Feld an.

Russell entschied auch den Re-Start für sich. Hamilton und Verstappen berührten sich dagegen in Kurve zwei. Wagenpartikel flogen nach dem Einschlag in die Luft. Schon im vergangenen Jahr kollidierten sie in Brasilien. Verstappen bekam an der Box eine neue Front und für den Unfall auch noch eine Fünf-Sekunden-Strafe, Hamilton konnte weiterfahren.