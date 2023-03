Formel 1 in Dschidda Verstappen konnte »kaum laufen« – und wurde dennoch Zweiter

»Es wird keine Wunder geben an diesem Wochenende«, sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc, im Vorjahr noch Sieger von Melbourne. Der SF-23 sei zwar »eine Weiterentwicklung«, so der Monegasse, »aber es reicht nicht. Man sieht ja, wo Red Bull steht.« Und Mercedes-Pilot George Russell erwartet den Weltmeister-Rennstall um Verstappen auch beim dritten Saisonrennen am Sonntag (7 Uhr MESZ live bei Sky) »eine halbe Sekunde pro Runde« voraus.

Das Rennen in Australien am Sonntag ist der dritte Grand Prix dieses Jahres. Die ersten beiden Rennen gingen souverän an Red Bull.