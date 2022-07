Formel 1 in Silverstone Schock, Protest und Ferrari-Zwist

»Free to fight«: Ihres schärfsten Konkurrenten beraubt, gerieten die nun führenden Ferrari-Piloten an der Spitze aneinander. »Was soll ich machen? So geht mein Rennen kaputt«, funkte Leclerc, der sich von seinem Teamkollegen aufgehalten fühlte. Dahinter schloss Hamilton auf. Ferrari löste das Problem zunächst, in dem man Sainz zum Reifenwechsel holte (20). Nachdem Leclerc aus der Box kam, reihte er sich hinter Hamilton und seinem Teamkollegen ein, und das Spiel begann von Neuem. Die Scuderia stellte es ihren Piloten zunächst frei, die Sache auf der Strecke auszutragen. Als Sainz nicht die geforderten Zeiten fuhr, kam der Platztausch via Funkbefehl (31). Nach Hamiltons langsamen Stopp (34/4,3 Sekunden), lagen beide Ferrari wieder vorn.