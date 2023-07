Formel 1 in Silverstone Norris verzückt die Briten

Pittstop: Für Aufregung bei Fans und Fahrern sorgten die Dreharbeiten für den kommenden Formel-1-Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Das fiktive Rennteam bekam für die Dreharbeiten an diesem Wochenende Zeiten auf dem Kurs für Aufnahmen sowie eine eigene Box. Pitt und Regisseur Joseph Kosinski waren beim Fahrerbriefing dabei, der US-Schauspieler ließ sich auch im Fahrerlager sehen. Aber nicht jeder war beeindruckt. Für Erheiterung sorgte Lando Norris in einer Pressekonferenz, als dem 23-Jährigen der Name des zweifachen Oscargewinners nicht einfiel. »Wer ist der Hauptdarsteller?«, musste er nachfragen.

Verstappen, unaufhaltsam: Der Niederländer hat auch alle Gründe, generös zu sein. Für Verstappen war es der achte Sieg im zehnten Grand Prix der Saison und bereits der sechste in Folge. Eine solche Serie schafften in der Formel 1 bislang nur Sebastian Vettel, Alberto Ascari, Michael Schumacher und Nico Rosberg. Der Vorsprung im WM-Klassement auf Teamkollege Pérez beträgt nun 99 Punkte. Der Mexikaner, der wegen fünf schlechter Platzierungen im Qualifying unter Druck steht, schaffte es in Silverstone am Ende immerhin auf Platz sechs, trotzdem steht er zu deutlich im Schatten von Verstappen. Mehr als vier Monate vor Saisonende wird Verstappens Titelverteidigung immer wahrscheinlicher.