Formel 1 in Silverstone Norris, Wind, Safety Car – Verstappen nicht zu stoppen

Beim Start jubelten die britischen Fans an der Strecke, Lando Norris ging im McLaren in Führung. Fünf Runden ließ Max Verstappen den Lokalmatadoren gewähren, dann zog er vorbei und siegte zum sechsten Mal in Folge.