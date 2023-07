Verstappen und der Randstein

Der erste Abschnitt der Qualifikation für das zehnte Saisonrennen in der Formel 1 war wegen eines technischen Defekts bei Kevin Magnussen (Haas) unterbrochen worden, die Fahrer bereiteten sich in der Box auf die Wiederaufnahme vor. Verstappen wollte sich in der Reihe der wartenden Autos anstellen, fuhr aus seiner Garage – und kollidierte wegen rutschiger Verhältnisse mit dem Randstein der Boxenbegrenzung. Dabei zerstörte sich der Weltmeister seinen Frontflügel und brauchte ein Ersatzteil.