Formel 1 Warum sind die McLaren plötzlich so schnell?

McLaren war mit einer der spannendsten Fahrerpaarungen in die Saison gestartet, doch das Traditionsteam versackte glanzlos im Mittelfeld. In Silverstone kamen die Briten sogar an Dauersieger Max Verstappen heran.

Aus Silverstone berichtet Nina Golombek