Premiere in Silverstone So laufen die neuen Sprintrennen in der Formel 1 ab

In Großbritannien entscheidet erstmals in der Formel-1-Geschichte ein Rennen im Kurzformat über die Pole für Sonntag – Punkte gibt es auch. Wie sieht das Wochenende aus und was sagen die Fahrer zu dem neuen Modus?