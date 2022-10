Verstappen verpatzt vorzeitige WM-Party in Singapur »Dafür bin ich nicht hier«

Geradeaus ins Aus: Max Verstappen ist für seine enorme Fahrzeugkontrolle bekannt, in Singapur fing er seinen Red Bull in der Auslaufzone bei voller Fahrt ab und drehte das Auto um 180 Grad auf der Stelle, ohne die Streckenbegrenzung zu berühren. Es war die eleganteste Szene beim Großen Preis von Singapur, zweifellos. Allerdings war Verstappen angetreten, um im besten Fall vorzeitig seinen Weltmeistertitel zu verteidigen. Dazu hätte der Niederländer das Rennen zwingend gewinnen müssen. Die Chancen standen angesichts seiner schlechten Ausgangsposition und eines mauen Starts zwar nicht gut, mit seinem Verbremser in Runde 40, nach dem er mit stehenden Reifen in den Notausgang schoss, brachte sich Verstappen dann endgültig um die WM-Party.