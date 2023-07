Formel 1 in Spa Verstappen nach Strafe nur von Startplatz sechs – Leclerc profitiert

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat sich Startplatz eins für das Formel-1-Rennen in Belgien gesichert. Der Monegasse belegte am Freitag in der Qualifikation in Spa-Francorchamps zwar nur Rang zwei hinter WM-Spitzenreiter Max Verstappen. Leclerc profitiert aber von einer Strafe für den Red-Bull-Fahrer, der beim Grand Prix am Sonntag (15 Uhr/Sky) um fünf Plätze nach hinten strafversetzt wird.