Ferrari beim Großen Preis von Österreich Feuer und Flamme

Der Start: Verstappen verteidigte zunächst die Führung vor Leclerc und Sainz, welcher wiederum von George Russell im Mercedes attackiert wurde. Auch Sergio Pérez im zweiten Red Bull war in den Kampf um Position drei involviert, nach einer Berührung mit Russell landete er erst im Kies, dann in der Box, Russell bekam eine Fünf-Sekunden-Strafe.

Weil's so schön war, gleich noch mal: Leclerc konnte den Druck auf Verstappen nach und nach erhöhen, in der zwölften Runde ging er ein erstes Mal am Niederländer vorbei. Nachdem beide die Reifen gewechselt hatten (Verstappen in Runde 14 und Leclerc in Runde 26), holte Leclerc seinen Rückstand auf Verstappen (6,8 Sekunden) innerhalb kurzer Zeit auf, in Runde 33 ging er erneut vorbei. Verstappen schimpfte am Funk über mangelhaften Grip und wechselte auf die harten Reifen (36).