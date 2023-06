Sprintrennen am Samstag

Am Samstag geht es für die 20 Piloten noch einmal auf Zeitenjagd beim sogenannten Sprint-Shootout. In diesem wird ab 12 Uhr die Startreihenfolge für das 24 Runden lange Sprintrennen am Samstagnachmittag (16.30 Uhr/ TV: Sky) ermittelt. Der Sieger erhält acht WM-Punkte, der Triumph am Sonntag im Grand Prix ist 25 Zähler wert.