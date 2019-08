Beim Formel-1-Rennen auf dem Hungaroring hat Weltmeister Lewis Hamilton dank einer cleveren Strategie seines Rennstalls den bis kurz vor Rennende führenden Max Verstappen schlagen können. Der Mercedes-Fahrer sicherte sich nach einer langen Aufholjagd den achten Saisonsieg.

Die Ferraris von Sebastian Vettel und Charles Leclerc landeten mit mehr als einer Minute Rückstand auf den Plätzen drei und vier.

Das sind die Pressestimmen Großen Preis von Ungarn:

ITALIEN:

"La Repubblica": "Der alte Mann schlägt den jungen Mann mit Stärke und Erfahrung. Lewis Hamilton, 34 und fünf Weltmeistertitel, überholt den 21-jährigen Pole-Mann Max Verstappen und gewinnt den Großen Preis von Ungarn. (...) Der Ferrari? Zuschauer des Kampfes anderer."

"Gazzetta dello Sport": "Der junge Löwe Max Verstappen gegen den Rockstar Lewis Hamilton. Der Champion von morgen gegen den von gestern und heute. In Ungarn hat eine epochale Schlacht stattgefunden, die den Atem 70 Runden lang anhalten ließ und die die gewohnte einschläfernde Prozession am Hungaroring in ein mitreißendes Rennen verwandelte."

GROSSBRITANNIEN:

"The Guardian": "Das Rennen war packend, spannungsgeladen und bis zu den finalen Runden fast unmöglich im Ausgang abzuschätzen, und selbst Hamilton zweifelte daran, ob er es schaffen könnte - aber wenn der Weltmeister und Mercedes dermaßen gut sind, sind sie unschlagbar."

"The Telegraph": "Das Duell zwischen dem fünfmaligen Weltmeister und seinem mutmaßlichen Erben [Verstappen] war so heftig, dass das Duo mit mehr als einer Minute Vorsprung vor allen anderen ins Ziel fuhr."

AFP Red-Bull-Pilot Max Verstappen (rechts) im Duell mit Lewis Hamilton im Mercedes

SPANIEN:

"Marca": Der Grand Prix von Ungarn hat in dieser Saison den Moment markiert, in dem Red Bull Ferrari überholt. Die rote Mannschaft ist der Melancholie verfallen, die sie überkommt, wenn sie nicht mehr um den Titel kämpft und man am Ende sogar noch die Vize-Weltmeisterschaft verpassen kann."

RUSSLAND

"Sport Express": "Das Rennen auf dem Hungaroring wird einem als überwältigender Taktik-Kampf im Gedächtnis bleiben. Das Ringen um die Führung zwischen 'Red Bull' und 'Mercedes' ging nicht ganz so aus, wie es sich viele vorgestellt hatten. Max Verstappen wurde Opfer der strategischen Cleverness des Teams von Lewis Hamilton."

SCHWEIZ:

"Blick": "Was für eine heiße Gummi-Schlacht beim GP Ungarn in Budapest! Mit dem besseren Ende für Lewis Hamilton (34). Der WM-Leader gönnt sich im Mercedes mit einer strategischen Super-Leistung im Königsduell mit Max Verstappen seinen 7. Sieg in Ungarn. Es ist dies schon sein 81. Karriere-Triumph - da fehlen nur noch zehn auf die 91 Rekord-Siege von Michael Schumacher."