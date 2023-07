Max Verstappen rast weiter unaufhaltsam gen Titelverteidigung. Auf dem Hungaroring gewann der Formel-1-Weltmeister den Großen Preis von Ungarn und damit das siebte Saisonrennen in Folge. Konstrukteur Red Bull baute seine Siegesserie auf nunmehr zwölf Rennen aus. Damit übertraf der Rennstall den schon in Silverstone eingestellten Rekord von McLaren aus dem Jahr 1988, als das Fahrer-Duo Alain Prost und Ayrton Senna elfmal in Folge gewinnen konnte.