Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat dank einer starken Aufholjagd den Großen Preis von Ungarn gewonnen und seine WM-Führung weiter ausgebaut. Der Niederländer kämpfte sich am Sonntag in seinem Red Bull von Startplatz zehn ganz nach vorne – trotz eines Drehers. In Budapest verwies der 24-Jährige den Briten Lewis Hamilton im Mercedes auf Rang zwei. Dritter wurde dessen Landsmann George Russell im zweiten Silberpfeil.