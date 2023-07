Formel 1 in Ungarn Red Bull bricht McLarens Rekord – und Lando Norris Verstappens Trophäe

Pérez rauscht heran: In Runde 37 hatte Hamilton gegen Piastri auf fünf Sekunden verkürzt. Die McLaren-Ingenieure feuerten ihren Rookie an. Währenddessen schlich sich Pérez auf 1,5 Sekunden an Hamilton heran. Ihm winke ein Podestplatz, teilte ihm seine Crew mit. Zuvor bogen er und Piastri noch mal in die Box ab, in Runde 47 ging der Mexikaner schließlich in Kurve eins außen am Rookie vorbei, der bei einem Konterversuch einen seiner eher seltenen sichtbaren Fehler machte und leicht von der Fahrbahn rutschte. Pérez lag nun hinter Norris, der unterdessen auch beim Reifenwechsel war. In Runde 50 musste Hamilton ebenfalls stoppen und gab seine Position zwei auf.