Formel 1 in Zandvoort Verstappen gibt den Fans, was sie wollen

Der König und sein Jäger: Es wummerte, es schüttete, lila Wolken ballten sich am Himmel. In der Startaufstellung mischten sich DJ-Beats in die Nationalhymne, vorgetragen von Stargeiger André Rieu mit seinem Johann-Strauß-Orchester. Eine goldene Harfe wurde an den Formel-1-Boliden vorbeigeschoben. Sängerinnen in opulenten Kleidern reckten ihre Sitzhocker rhythmisch in die Höhe, feierten mit den tausenden Fans auf den Tribünen, als hätte der Lokalmatador den Großen Preis der Niederlande bereits gewonnen. Selbst die Streckenposten tanzten eine Polonaise. Max Verstappen ließ sich von all dem nicht beirren. Der alte und sehr wahrscheinlich neue Weltmeister steuerte seinen Red Bull durch das Chaos von Zandvoort, durch insgesamt sechs Boxenstopps, und trotzte auch Routinier Fernando Alonso, der ihm im Aston Martin kurz vor Schluss noch einmal den Sieg streitig machen wollte.