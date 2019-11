Charles Coates/ Getty Images Günther Steiner, 54, leitet den Formel-1-Rennstall des US-amerikanischen Werkzeugmaschinenherstellers Gene Haas. Der gebürtige Südtiroler war zuvor unter anderem bei Jaguar und Red Bull tätig.

SPIEGEL: Herr Steiner, am vorigen Donnerstag hat der Motorsportweltverband Fia das Formel-1-Reglement, das ab 2021 gelten wird, präsentiert. Eines der wichtigen Ziele war, spannendere Rennen zu bekommen, indem das Überholen erleichtert wird. Wird dieses Ziel erreicht?

Steiner: Das wissen wir erst, wenn die Autos fertig sind und auf der Strecke fahren. Die Fia und das Technikteam der Formula One Management, also des Formel-1- Eigentümers Liberty Media, haben eine Menge Arbeit investiert und glauben, dass es der richtige Weg ist.

SPIEGEL: Klingt daraus Skepsis?

Steiner: Nein, ich bin neutral. Leute wollen keine Veränderungen, das gehört zur menschlichen Natur. Aber wir müssen einen Schritt nach vorn machen, wir müssen dafür sorgen, dass die Autos näher zusammenfahren können, dass es mehr Überholvorgänge und spannendere Rennen gibt. Den Status quo zu erhalten, ist auch keine Lösung.

SPIEGEL: Das Problem für jeden hinterherfahrenden Formel-1-Rennwagen besteht derzeit in den enormen Luftverwirbelungen, die der Heckflügel des Vordermanns auslöst. Damit wird bei zwei Wagenlängen Abstand bis zu 40 Prozent des Anpressdrucks, den ein Frontflügel produziert, zunichte gemacht. Nach dem neuen Reglement soll dieser Nachteil auf zehn Prozent schrumpfen. Ist das realistisch?

Steiner: Die zehn Prozent finde ich ein bisschen ambitiös. Zumal sich jetzt die Ingenieure aller zehn Teams hinsetzen werden und versuchen, aus dem vorgegebenen Heckflügel das Beste für ihre Fahrer rauszuholen. Und das Schlechteste für die Nachfolgenden. So läuft das Spiel, aber die generelle Richtung ist vernünftig.

SPIEGEL: Und wenn das Überholen doch nicht leichter wird?

Steiner: Wenn sich die Veränderungen als untauglich erweisen, müssen wir den Mut aufbringen und sagen: Wir müssen nacharbeiten. Mit der Fia und Formula One Management ist das möglich.

SPIEGEL: Die größte Veränderung im neuen Reglement bezieht sich auf die Finanzen. Künftig wird es ein bei 175 Millionen Dollar limitiertes Budget für jeden Rennstall geben. Hinzu werden allerdings noch die Gehälter für die Fahrer, für drei weitere Mitarbeiter, für Reise- und Marketingkosten gerechnet. Die drei Spitzenteams Mercedes, Ferrari und Red Bull werden damit leicht auf 230 Millionen Dollar an Ausgaben kommen. Taugt das, um die Distanz zwischen den großen Drei und den übrigen sieben Teams zu verkürzen?

Steiner: Es ist ein Annähern, ein erster Schritt. Ich verstehe ja, dass die ganz großen Teams nicht sofort radikal von ihren Budgets runterkommen können. Da kleinere Rennställe wie Haas niemals 175 Millionen Dollar werden ausgeben können, wird die Überlegenheit der großen Drei bei so einer Differenz natürlich fortbestehen. Deshalb muss man sehen, ob man nach einer Zeit das Budgetlimit weiter reduzieren kann.

SPIEGEL: Auch nach dem neuen Reglement soll mit den seit 2014 eingesetzten Hybridmotoren gefahren werden. Offenbar sprechen die Hersteller miteinander, ob man die Weiterentwicklung einfrieren sollte, um Kosten zu sparen. Ist das sinnvoll?

Steiner: Ich bin in die Gespräche nicht eingebunden, aber es gibt Beispiele, wo so ein Moratorium funktioniert hat. Die derzeitigen Motoren haben so ein hohes Niveau erreicht, dass jeder Entwicklungsschritt irrsinnig teuer ist. Ich habe nichts dagegen, wenn man die Motorenentwicklung stufenweise einfriert. Dann müsste ich als Teamchef von Haas irgendwann nicht mehr so viel Geld für jeden einzelnen Motor bezahlen.