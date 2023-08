Von 2014 bis 2021 hatte Mercedes die Formel 1 mit acht Konstrukteurstiteln in Serie dominiert, in der Zeit gewann Hamilton sechs seiner sieben WM-Titel. Doch seit zwei Jahren gilt Red Bull mit Max Verstappen als das Maß der Dinge in der Königsklasse des Motorsports, Mercedes ist derzeit nicht in der Lage, um Siege mitzufahren.

103 Formel-1-Rennen gewonnen

Hamilton hatte seine Formel-1-Karriere 2007 begonnen, er wechselte zur Saison 2013 von McLaren zu Mercedes. Er hat bislang 103 Rennen gewonnen und fuhr 104-mal auf die Pole Position.