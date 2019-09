Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Russland in Sotschi gewonnen. Der Brite baute seine Führung in der WM-Wertung aus, Hamilton (322 Punkte) liegt 73 Punkte vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas (249), der den zweiten Platz eroberte. Die großen Verlierer waren die beiden Ferrari-Piloten: Charles Leclerc ging nach seiner Poleposition als Favorit ins Rennen, musste sich aber auch dank Sebastian Vettel mit Platz drei begnügen. Vettel schied nach 28 Runden aus - und hatte großen Einfluss auf den Ausgang des Rennens.

Nach dem Qualifying mit den Plätzen eins und drei für Leclerc und Vettel hatte sich Ferrari folgende Strategie überlegt: Der Youngster gibt seinem deutschen Teamkollegen Windschatten, um an Hamilton vorbeizukommen. Sollte Vettel auch Leclerc überholen, gab es die Absprache, dass es in der frühen Rennphase einen Rücktausch geben solle. Der Plan ging auf, Vettel ging in Führung - hielt sich dann aber nicht an die Vereinbarung.

In der sechsten Runde sagte Leclercs Renningenieur über den Boxenfunk, Vettel werde den Monegassen in der nächsten Runde vorbeilassen. Doch Vettels Antwort kam prompt: Er befürchte einen Zeitverlust gegenüber dem Drittplatzierten Hamilton und forderte den etwa 1,4 Sekunden hinter ihm fahrenden Leclerc auf, näher heranzukommen. Ferrari schwenkte auf Vettels Linie um, versprach Leclerc aber einen späteren Tausch.

ZURAB KURTSIKIDZE/EPA-EFE/REX Nach dem Start sah es für Vettel (l.) und Leclerc noch gut aus

Dazu kam es tatsächlich, allerdings im Zuge der ersten Boxenstopps. Leclerc wechselte seine Reifen in der 23. Runde, Vettel kam vier Runden später in die Box und Leclerc blieb knapp vor dem Deutschen - neuer Führender war nach dem Doppelwechsel Hamilton. Für Vettel war das Rennen dann eine Runde später komplett vorbei, wegen technischer Probleme musste er seinen Wagen in einer Auslaufzone parken und ging eine Woche nach seinem ersten Saisonsieg in Singapur leer aus.

Wegen Vettels und Robert Kubicas (Williams) Ausfällen führte das Safety Car das Rennen für einige Runden an. Hamilton und Bottas profitierten von der Safety-Car-Phase, denn sie hatten schnell die Reifen getauscht. Das tat etwas später auch Leclerc, der wieder auf die weichste Mischung wechselte und dafür auf den zweiten Platz verzichtete. Nach der erneuten Freigabe des Rennens hing Leclerc hinter Bottas fest, Hamilton konnte sich lösen und fuhr einem am Ende ungefährdeten Sieg entgegen.

Für Ferrari endete eine Siegesserie von drei Rennen in Spa-Francorchamps, Monza und Singapur - und Hamilton ist dem sechsten WM-Titel wieder einen großen Schritt nähergekommen. Bottas hat einmal mehr gezeigt, dass er keine Konkurrenz für seinen Teamkollegen ist und Leclerc sowie Vettel liegen mit 215 und 194 WM-Punkten bereits zu weit zurück.