Lewis Hamilton hat im sechsten Formel-1-Saisonrennen den vierten Sieg gefeiert. Auf dem anspruchsvollen Straßenkurs von Monaco fuhr der Mercedes-Pilot zu einem Start-Ziel-Erfolg, hatte am Ende aber noch mit dem Verschleiß seiner Reifen zu kämpfen. Der sechste Doppelsieg von Mercedes blieb aber aus: Max Verstappen kam als Zweiter, Sebastian Vettel als Dritter ins Ziel. Verstappen fiel aufgrund einer Strafe aber auf den vierten Platz zurück. Vettel rutschte dadurch auf den zweiten Platz, Valtteri Bottas auf den dritten.

In Gedenken an die unter der Woche verstorbene Formel-1-Legende Niki Lauda trugen die Piloten vor dem Rennen rote Mützen mit der Aufschrift "Niki". Laudas Name zierte zudem den roten Helm von Hamilton. Der Österreicher war seit 2012 Aufsichtsratsvorsitzender des Formel-1-Teams von Mercedes.

Während Hamilton das Rennen über weite Strecken dominierte, ging es hinter ihm aufregender zu. Bei einem missglückten Überholmanöver gegen Niko Hülkenberg holte sich Ferrari-Pilot Charles Leclerc einen Platten (11. Runde). Der Monegasse, der durch ein verpatztes Qualifying nur von Position 16 startete, wollte bei seinem Heim-Grand-Prix aber zunächst nicht aufgeben und rettete sich mit dem zerfetzten Reifen in die Boxengasse, beschädigte dabei aber Teile seines Wagens. Kurze Zeit später musste Leclerc seinen Wagen endgültig abstellen (18.).

Safety-Car nach Leclercs Reifenschaden

Wegen der Wrackteile von Leclercs Ferrari rückte das Safety-Car heraus, Grund für einige Teams, ihre Fahrer in die Box zu rufen. So wie Verstappen und Bottas, die ihre Stopps nahezu zeitgleich beendeten (12.). Weil Verstappens Team aber nicht darauf achtete, ob gerade ein Fahrer durch die Boxengasse fuhr, berührte der Red Bull des Niederländers den Boliden von Bottas. Als Folge der leichten Kollision musste Bottas nur eine Runde später erneut in die Box (13.). Verstappen wurde von der Rennleitung mit einer Zeitstrafe von fünf Sekunden belegt.

Zwar führte Hamilton 15 Runden vor dem Rennende mit über einer halben Sekunde vor Verstappen, der nach Rennende zusätzlich die Strafe auf seine Zeit berechnet bekam. Weil Hamilton aber als einziger der ersten vier Fahrer die kürzer haltenden Medium-Reifen fuhr, verlangte er bei seinem Team neue. Angesichts der wenigen Sekunden auf seine Verfolger lehnte Mercedes die Forderung seines Piloten ab - und ließ Hamilton mit stark verschlissenen Reifen das Rennen beenden.

Drei Runden vor Schluss wagte Verstappen noch einen letzten Angriff auf Hamilton, bremste in einer Schikane aber zu spät und berührte mit seinem Red Bull den Hinterreifen von Hamilton. Der aktuelle Weltmeister rettete sich dennoch als Führender ins Ziel.