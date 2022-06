Hamiltons Schmerzen bei Verstappens Formel-1-Sieg Autsch, der Mercedes geht auf den Rücken

Sportswashing: Die Formel 1 folgt dem Geld, sprich der Antrittsgage, das ist seit Jahren bekannt. Wenn in Saudi-Arabien oder Katar gefahren wird, wenn in Russland gefahren werden soll, dann ist die Kritik laut vernehmbar. Das Rennen in Sotschi wurde nach Beginn des Krieges in der Ukraine aus dem Rennkalender genommen. Der Große Preis von Aserbaidschan hingegen wurde an diesem Wochenende zum siebten Mal ausgetragen, und es scheint mittlerweile Normalität zu sein. Deshalb sei an dieser Stelle gesagt: Im Land des Autokraten Ilham Alijew, in dem Oppositionelle inhaftiert werden, das im Ranking der Pressefreiheit weltweit auf Position 154 liegt , sollte kein Formel-1-Rennen stattfinden.