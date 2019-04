Bis heute gilt Ayrton Senna als einer der besten Fahrer in der Formel-1-Historie. Der 1994 beim Rennen in Imola verstorbene Brasilianer begeisterte mit seiner Fahrweise viele Fans, vor allem auf nasser Strecke machte Senna kaum Fehler. In den meisten Rekordlisten taucht er wegen seines frühen Tods nicht an vorderster Stelle auf, aber Senna holte die meisten Siege in Folge auf der gleichen Strecke (1989 bis 1993 in Monaco).