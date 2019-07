Lewis Hamilton hat zum sechsten Mal in seiner Karriere das Formel-1-Heimrennen in Silverstone gewonnen. Der Brite verwies seinen Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz, Ferrari-Pilot Charles Leclerc sicherte sich den dritten Rang. Nach seinem siebten Saisonsieg baut Hamilton (223 Punkte) seine Führung in der WM-Wertung weiter aus, Bottas liegt bereits 39 Punkte dahinter.

Hamilton profitierte von einer Safety-Car-Phase in der 20. Runde, als Sauber-Pilot Antonio Giovinazzi nach einem Fahrfehler im Kiesbett landete und sein Auto von einem Kranwagen geborgen werden musste. Bei normalem Rennverlauf hätte Bottas nach seiner Poleposition die größere Siegchance gehabt, doch Hamilton kam unmittelbar nach dem Giovinazzi-Unfall zum Reifenwechsel an die Box und wegen des verlangsamten Renntempos blieb der Brite vor Bottas. Der Finne hatte bereits in der 17. Runde die Reifen gewechselt.

Sebastian Vettel gehörte zunächst ebenfalls zu den Profiteuren der Safety-Car-Phase. Der Deutsche, von Position sechs ins Rennen gegangen, kam direkt hinter Hamilton an die Box und als Dritter zurück auf die Strecke. Max Verstappen (Red Bull) und Vettels Teamkollege Leclerc hatten schon in der 14. Runde die Reifen gewechselt und wurden von ihren Teams in der Safety-Car-Phase länger auf der Strecke gelassen. Das Duo wechselte zwei Runden nach Vettel und Hamilton die Reifen und landete auf den Plätzen fünf und sechs.

Doch die beiden Jungstars der Formel 1, die sich im direkten Duell schon kurz vor Giovinazzis Unfall sehenswerte Zweikämpfe lieferten, erhöhten den Druck. Beide überholten Verstappens Teamkollegen Pierre Gasly und in der 38. Runde ging der Niederländer auch an Vettel vorbei. Das wollte der vierfache Weltmeister so nicht stehen lassen. Vettel setzte zum Gegenmanöver an, verbremste sich, krachte in Verstappen und schob ihn von der Strecke. Beide konnten weiterfahren, doch Vettel musste seinen Frontflügel ersetzen lassen, fiel ans Ende des Felds zurück und kam auch dank einer Zehn-Sekunden-Strafe auf den 15. Platz.

Verstappen, der zwei Wochen zuvor mit seinem Erfolg in Österreich die Siegesserie von Mercedes unterbrochen hatte, konnte ohne weiteren Boxenstopp weiterfahren. Für einen Podestplatz reichte es jedoch nicht, hinter Gasly landete er auf dem fünften Platz. Verstappen liegt in der WM-Wertung mit 136 Punkten auf dem dritten Platz vor Vettel (123) und Leclerc (120).

In die Punkte fuhren auch Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Kimi Räikkönen (Sauber), Daniil Kvyat (Toro Rosso) und Nico Hülkenberg (Renault). Den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde sicherte sich Hamilton.