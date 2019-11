Letzter Grand Prix der Formel-1-Saison Hamilton startet in Abu Dhabi von Platz eins

Beim letzten Saisonrennen der Formel 1 in Abu Dhabi startet Lewis Hamilton von der Poleposition. Der Mercedes-Pilot steht bereits als Weltmeister fest. Zweiter im Qualifying war sein Teamkollege Valtteri Bottas, der neue Vizeweltmeister muss das Rennen allerdings von hinten in Angriff nehmen. Wegen des Austausches einiger Antriebskomponenten erhielt Bottas eine Gridstrafe und wird ans Ende des Feldes versetzt.

Für Hamilton ist es erst die fünfte Poleposition der Saison. Zuletzt hatte der Brite beim Großen Preis von Deutschland Ende Juli die Qualifikation gewonnen. "Es war eine so lange Schufterei, endlich diese Poleposition zu kriegen", sagte Hamilton.

Sebastian Vettel wurde Fünfter, rückt aber wegen der Strafe gegen Bottas auf den vierten Platz vor und steht neben seinem Teamkollegen Charles Leclerc in der zweiten Reihe. Max Verstappen im Red Bull geht als Zweiter ins Rennen. Nico Hülkenberg wurde in der Qualifikation Zehnter, startet im letzten Grand Prix am Sonntag (14.10 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: RTL und Sky,) aber von Position neun.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING



Lewis Hamilton takes his first pole position since the German Grand Prix ⏱️#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/0L1M2pfddZ — Formula 1 (@F1) November 30, 2019

Ferrari hofft nach dem Debakel in Brasilien vor zwei Wochen auf ein Erfolgserlebnis. In der Fahrerwertung stehen die Ferrari-Piloten Leclerc (249 Punkte) und Vettel (230) aktuell nur auf den Plätzen vier und fünf hinter Verstappen (260) und den beiden Silberpfeil-Piloten Bottas (314) und Hamilton (387); der Brite führt die Fahrerwertung seit dem fünften Saisonrennen in Spanien an.