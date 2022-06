Eine rassistische Entgleisung des dreimaligen Weltmeisters Nelson Piquet gegenüber Superstar Lewis Hamilton sorgt in der Formel 1 für Aufregung. Die Rennserie verurteilte in einer Mitteilung am Dienstag diskriminierende Sprache als »inakzeptabel in jeglicher Form«. Hamilton sei »ein unglaublicher Botschafter für unseren Sport und verdient Respekt«, hieß es weiter. Zuvor waren ältere Aussagen des Brasilianers Piquet aufgetaucht, mit denen er Hamilton in einem Interview herabgewürdigt hatte.