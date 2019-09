Formel1 2019 - Singapur Marvin Rishi Krishan Live-Platzierung - Runde 25 von 61 1. Hamilton (Mercedes) 2. Giovinazzi (Alfa Romeo) 3. Gasly (Toro Rosso) 4. Ricciardo (Renault) 5. Stroll (Racing Point) 6. Vettel (Ferrari) 7. Leclerc (Ferrari) 8. Verstappen (Red Bull) 9. Bottas (Mercedes) 10. Hülkenberg (Renault) 11. Albon (Red Bull) 12. Norris (McLaren) 13. Magnussen (Haas) 14. Grosjean (Haas) 15. Räikkönen (Alfa Romeo) 16. Pérez (Racing Point) 17. Kvyat (Toro Rosso) 18. Russell (Williams) 19. Kubica (Williams) 20. Sainz (McLaren) Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:58 PM Marvin Rishi Krishan 24. Runde - Mercedes scheint sich zu verzocken. Bottas war nun schon drin und ist auf Platz neun wieder rausgekommen, während Hamilton weiterhin vorneweg fährt. Der WM-Führende verliert aber stetig Zeit aufgrund seiner alten Reifen. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:57 PM Uli Petersen 24. Runde - Bottas wechselt seine reifen und fällt dadurch logischerweise etwas zurück im Ranking. Jetzt ist er Neunter. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:56 PM Marvin Rishi Krishan 22. Runde - "Was zur Hölle?!", fragt Leclerc seinen Rennstall. Der Monegasse war im Qualifying schneller als Vettel und landet nun durch Ferraris Taktik bei den Reifenwechseln hinter seinem Teamkollegen. Leclerc hat aber nicht mal eine Sekunde Rückstand, das könnte bald ein Ferrari-Duell geben. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:52 PM Marvin Rishi Krishan 21. Runde - Der Reihe nach kommen jetzt alle Fahrer in die Boxengasse. Ergebnis: Vettel vor Leclerc. Teamorder oder Koinzidenz? Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:50 PM Marvin Rishi Krishan Boxenstopp 20. Runde - Vettel kommt kurz vor Verstappen in die Boxengasse, braucht aber 0,7 Sekunden weniger. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:48 PM Marvin Rishi Krishan 20. Runde - Verstappens Reifen sind verschlissen, der Niederländer hat Probleme auf der Strecke. Bottas wittert seine Chance und macht Druck, während die Red-Bull-Garage bereits den Reifenwechsel vorbereitet. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:46 PM Marvin Rishi Krishan 18. Runde - Die Zuschauer werden ungeduldig. Nachvollziehbar, das ist hier wirklich äußerst zähe Kost. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:46 PM Uli Petersen 17. Runde - Kimi Räikkönen hat seine Reifen gewechselt, er fährt nun auf hartem Belag. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:42 PM Marvin Rishi Krishan Bestzeit 16. Runde - Sergio Peréz fährt die bislang schnellste Runde des Rennens. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:39 PM Marvin Rishi Krishan 14. Runde - So langsam könnten die ersten Fahrer zum Reifenwechsel einbestellt werden. Dann wird es endlich interessant! Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:37 PM Marvin Rishi Krishan 13. Runde - Hülkenberg sieht sich wohl in der Verantwortung, für ein wenig Spannung zu sorgen, wenn der Rest des Feldes schon im Halbschlaf über die Strecke schleicht. Gerade peilt der deutsche Renault-Pilot auf Platz 16 Grosjean an, doch der Franzose verkauft sich teuer und hält die Position. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:37 PM Uli Petersen Charles Leclerc im Ferrari vor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton . Unverändertes Bild seit dem Start. AFP Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:32 PM Marvin Rishi Krishan 10. Runde - Momentan lässt sich das Ganze hier besser als Reifenwirtschaft bezeichnen. Bis zum Boxenwechsel legt es niemand auf Überholmanöver an oder versucht, besonders schnelle Runden zu fahren. Dementsprechend liegt die Bestzeit aktuell bei Hülkenberg und keinem Spitzenfahrer. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:32 PM Uli Petersen Das Rundentempo ist nicht sehr hoch - und das schont die Reifen. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:29 PM Marvin Rishi Krishan 9. Runde - Stau unter den ersten Sechs: Zwischen Leclerc, Hamilton, Vettel, Verstappen, Bottas und Albon liegt jeweils nur eine Sekunde. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:26 PM Marvin Rishi Krishan Überholmanöver 7. Runde - Der Nächste: Ricciardo quetscht sich zwischen Stroll und der Mauer hindurch und ist nun auf Platz 13. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:26 PM Uli Petersen 7. Runde - Vorne hat Leclerc im Moment alles unter Kontrolle. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:25 PM Marvin Rishi Krishan 5. Runde - Ricciardo hat seit dem Start schon sechs Plätze gut gemacht. Der Australier war vom Qualifying ausgeschlossen worden und ging deshalb von Rang 20 an den Start. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:21 PM Uli Petersen Regenwahrscheinlichkeit in Singapur während des Rennens: 0,0 Prozent. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:21 PM Marvin Rishi Krishan 3. Runde - Sainz musste nach dem Start ebenfalls in die Boxengasse. Dort hatte seine Crew mit dem rechten, hinteren Reifen zu kämpfen. Fast 20 Sekunden dauert der Stopp, der Spanier hat bereits eine ganze Runde Rückstand. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:18 PM Marvin Rishi Krishan Bestzeit 3. Runde - Hamilton ist momentan am schnellsten unterwegs. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:16 PM Marvin Rishi Krishan Boxenstopp 2. Runde - Hülkenberg muss in die Box. Bei einer leichten Kollision mit Sainz hat er offenbar ebenfalls Schaden genommen. Nun ist er auf den harten Reifen unterwegs. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:15 PM Marvin Rishi Krishan 1. Runde - Sainz hat offenbar Schaden genommen und deshalb 13 Plätze verloren. Die Reihenfolge der ersten sechs Fahrer hat sich nicht geändert. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:14 PM Marvin Rishi Krishan 1. Runde - Leclerc erwischt einen guten Start und behält die Führung. Dahinter bekommt Hamilton ordentlich Druck von Vettel, noch kann der Brite seine Position aber verteidigen. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:13 PM Marvin Rishi Krishan Start Die Lichter gehen aus! Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:12 PM Marvin Rishi Krishan Das Rennen beginnt jeden Augenblick. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:12 PM Uli Petersen Die Aufwärmrunde läuft. Und alle so: "Wir sind startklar!" Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:11 PM Marvin Rishi Krishan Wir haben leider technische Schwierigkeiten mit der Darstellung der Live-Platzierung. Statt der gewohnten Ansicht werden wir deshalb die Platzierungen manuell am Anfang dieses Livetickers pflegen. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:01 PM Uli Petersen So sehen die möglichen Rennstrategien aus. Insgesamt sind 61 Runden zu fahren. Die Top 9 aus der Startaufstellung gehen alle mit soften Reifen ins Rennen. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 12:00 PM Uli Petersen Noch zehn Minuten bis zum Rennbeginn. Ortszeit in Singapur ist jetzt 22 Uhr. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 11:37 AM Marvin Rishi Krishan Das Fahren scheint Leclerc einfach im Blut zu liegen: Die Pole holte sich der 22-Jährige, obwohl er in seiner schnellsten Runde laut eigener Aussage dreimal die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 11:34 AM Uli Petersen Von ganz hinten geht Daniel Ricciardo ins Rennen. Der Renault-Pilot war nachträglich fürs Qualifying gestern disqualifiziert worden. Formel1 2019 - Singapur 9/22/19 11:29 AM Uli Petersen Ferrari-Pilot Charles Leclerc (Poleposition) will den Hattrick, Lewis Hamilton (Startplatz 2) und Valtteri Bottas (Startplatz 5) im Mercedes wollen genau das verhindern - und Sebastian Vettel (Startplatz 3) setzt alle Hoffnungen für Saisonsieg Nr. 1 in ein "Wunder von Singapur". Das 15. WM-Rennen der Formel-1-Saison verspricht kein Langweiler zu werden. Und nur deswegen sind Marvin Rishi Krishan und Uli Petersen heute überhaupt aufgestanden und schauen gleich für den SPIEGEL-Liveticker ganz genau hin.