Mattia Binotto ist als Teamchef des Formel-1-Rennstalls Ferrari zurückgetreten. Das teilte Ferrari am Dienstag mit. »Ich denke, es ist richtig, diesen Schritt zu diesem Zeitpunkt zu tun, so schwer mir diese Entscheidung auch gefallen ist«, sagte Binotto, der das Team zum Ende dieses Jahres verlässt. Die Suche nach einem neuen Ferrari-Teamchef läuft, im neuen Jahr soll er bekannt gegeben werden. Binotto war seit 28 Jahren in unterschiedlichen Funktionen für die Scuderia im Einsatz.