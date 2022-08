Großer Preis von Belgien Verstappen fährt von Platz 14 noch zum Sieg

Anschließend führte das Safety Car für wenige Runden an, Leclerc musste nach Problemen die angestrebte Aufholjagd unterbrechen, um sich neue Reifen zu holen. Nach dem Re-Start dann begann Verstappen zu zeigen, warum er in den Trainingseinheiten und in der Qualifikation bislang der überragende Fahrer in Belgien war: Mühelos pflügte der Niederländer durchs Feld, überholte Konkurrent um Konkurrent und setzte sich schon in der achten von 44 Runden an Rang drei.