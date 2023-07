Formel 1 in Spa In 17 Runden von sechs auf eins – Verstappen gewinnt schon wieder

Sainz und Piastri nehmen einander aus dem Rennen

Dass Verstappen so leicht an McLaren-Pilot Oscar Piastri und Carlos Sainz im zweiten Ferrari vorbeizog, hatte einen Grund: Gleich in Kurve eins war es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Berührung gekommen. Piastri, am Vortag noch Zweiter im Sprintrennen, musste sein Auto nach einem Defekt an der Radaufhängung abstellen. Sainz versuchte tatsächlich noch bis in Runde 25, seine beschädigte Aerodynamik in den Griff zu kriegen, gab dann aber als Letztplatzierter das Rennen auf.