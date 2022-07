Großer Preis von Frankreich Leclerc fliegt als Führender raus und Verstappen nutzt die Chance

Der fatale Fehler unterlief Leclerc aber erst, als er keinen unmittelbaren Druck mehr hatte. Verstappen war in der 18. Runde zum Reifenwechsel in die Box gefahren. Alleine in Führung liegend, rutschte Leclerc in einer Rechtskurve von der Fahrbahn und landete mit seinem Ferrari in der Streckenbegrenzung. »Es war einfach ein Fehler«, sagt Leclerc. Im zweiten Ferrari gelang Carlos Sainz immerhin Rang fünf, obwohl der Spanier vom vorletzten Platz gestartet war.