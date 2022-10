Weil das Rennen nicht in voller Länge gefahren wurde, gab es auch nicht die volle Punktzahl für die erreichten Platzierungen. Zwischen den Positionen gab es einen kleineren Unterschied in der Punktewertung, aber selbst bei einer vollen Distanz hätte Verstappen das Ergebnis in der Konstellation nicht zur vorzeitigen Titelverteidigung gereicht, weil er nicht die schnellste Rennrunde fuhr.

In der letzten Runde wurde Leclerc von Pérez attackiert und verließ dabei unfair die Strecke. Für die Aktion droht dem Monegassen noch eine Strafe, die ihn möglicherweise zurückversetzen wird.