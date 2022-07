Leclerc überholt und Russell – und wird dann durchgereicht

Nach den ersten Boxenstopps tauschten Hamilton und Verstappen die Plätze, an der Spitze rückte Leclerc immer näher an Russell heran und passierte den Briten nach 31 von 70 Runden. Für Spannung sorgte nun vor allem ein Blick in den Himmel: Schon vor dem Start hatten sich dunkle Wolken über Budapest zusammengezogen, ein Schauer hätte die Strategien der Teams durcheinanderwirbeln können.