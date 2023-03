Auf der Strecke spielte Verstappen bei freier Fahrt seine Überlegenheit aus und kontrollierte das Rennen, ohne weit davonzuziehen. Dahinter holte Pérez sich im Positionskampf gegen Leclerc Platz zwei zurück, Alonso kassierte Mercedes-Fahrer George Russell, den er beim Start hatte passieren lassen müssen.

Ocon sammelt Strafen, Leclerc rollt aus

In Sachen Überholmanöver gönnte sich das Rennen dann eine kleine Pause, unterhielt aber zumindest mit etwas Strafen-Slapstick für Ocon: Der Franzose sollte erst eine Fünf-Sekunden-Strafe absitzen, weil er in der Startaufstellung schief stand. Sein Alpine-Team hielt Ocon aber nicht lang genug an. Es folgte eine Zehn-Sekunden-Strafe – und dann musste Ocon gar ein drittes Mal an die Box, weil er in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen war. Später folgte gar der Ausfall für den zu diesem Zeitpunkt Letztplatzierten.