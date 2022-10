Vettel schafft es in die Top Ten

Zwei Jahre fuhr die Rennserie zuletzt wegen der Coronapandemie nicht in Japan. Die zuvor letzte Poleposition hatte Sebastian Vettel 2019 noch im Ferrari geholt, auf seiner Abschiedstournee vor dem Rücktritt im November wurde der Heppenheimer diesmal Neunter. »Vielen Dank, Suzuka. Diese Strecke ist so viel besser als die anderen«, funkte der viermalige Weltmeister aus Hessen an sein Team und die Fans. Der Kurs in Suzuka ist Vettels liebster Stopp im Rennkalender.

Mick Schumacher schied bereits in der zweiten K.o.-Runde aus und schaffte es nur auf Platz 15. Nach dem Trainingsunfall des 23-Jährigen am Freitag hatten die Mechaniker sein Auto immerhin wieder repariert. Schumacher war in der ersten Übungseinheit auf seiner Auslaufrunde von der regennassen Piste abgeflogen und zerstörte seinen Rennwagen durch einen heftigen Einschlag in die Streckenbegrenzung. Da unter anderem das Chassis gewechselt werden musste, konnte er im zweiten Training gar nicht antreten.