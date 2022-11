Auch Mick Schumacher im Haas erreichte mit Startplatz 13 ein gutes Resultat. Für eine Fortbeschäftigung beim Rennstall kommt es zu spät: In der kommenden Saison wird Nico Hülkenberg an Schumachers Stelle im Haas-Boliden sitzen. Damit ist es unwahrscheinlich, dass Schumacher in der kommenden Saison in der Formel 1 fährt. Das letzte zu besetzende Cockpit in der Motorsport-Königsklasse vergibt Williams voraussichtlich an den US-Amerikaner Logan Sargeant.