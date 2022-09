Großer Preis von Italien Verstappen ist für Ferrari selbst beim Jubiläumsrennen in Monza uneinholbar

Eine beeindruckende Leistung zeigte Nyck de Vries. Der niederländische Nachwuchsfahrer war bloß kurzfristig als Ersatz für den Rennstall Williams eingesprungen, weil dort Alexander Albon mit einer Blinddarmentzündung ausfiel. In seinem ersten Rennen in der Formel 1 schaffte es de Vries in die Punkte, mit Platz neun holte er das geteilte beste Williams-Ergebnis in dieser Saison.