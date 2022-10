Ferrari-Pilot Charles Leclerc geht vom ersten Startplatz in den Großen Preis von Singapur. In der Formel-1-Qualifikation setzte sich der Monegasse am Samstag in 1:49,412 Minuten mit 0,022 Sekunden Vorsprung vor Sergio Pérez im Red Bull durch. Auch der drittplatzierte Rekordweltmeister Lewis Hamilton war mit nur 0,054 Sekunden Rückstand dicht dahinter.